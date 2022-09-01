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Общество1 сентября 2022 11:41

Депутаты Ярославской облдумы предложили ввести ежегодную выплату для родителей школьников

Они предлагают выплачивать 15 тысяч рублей на подготовку к учебному году
Полина Вачнадзе
Депутаты предложили выплачивать родителям школьников по 15 тысяч рублей перед началом учебного года

Депутаты предложили выплачивать родителям школьников по 15 тысяч рублей перед началом учебного года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 31 августа, депутаты Ярославской областной Думы от ЛДПР предложили учредить в регионе ежегодную выплату для родителей школьников. Она, по мнению народных избранников, должна составить 15 тысяч рублей на каждого учащегося. При этом материальное благополучие семьи не должно иметь значение, единственное условие – российское гражданство у ребенка.

- Проект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Согласно проведенным исследованиям в России стало значительно дороже собрать ребенка на учебу. Например, бюджет на сбор первоклассника может достигать 30 тысяч рублей. В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, формы и всех необходимых учебных принадлежностей, - говорится в пояснительно записке.

В случае, есть законопроект получит поддержку и будет принят, потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета. Финансовая помощь родителями школьников потребует 282 миллиардов рублей.