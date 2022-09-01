Депутаты Ярославской облдумы предложили ввести ежегодную выплату для родителей школьников

Депутаты предложили выплачивать родителям школьников по 15 тысяч рублей перед началом учебного года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 31 августа, депутаты Ярославской областной Думы от ЛДПР предложили учредить в регионе ежегодную выплату для родителей школьников. Она, по мнению народных избранников, должна составить 15 тысяч рублей на каждого учащегося. При этом материальное благополучие семьи не должно иметь значение, единственное условие – российское гражданство у ребенка.

- Проект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Согласно проведенным исследованиям в России стало значительно дороже собрать ребенка на учебу. Например, бюджет на сбор первоклассника может достигать 30 тысяч рублей. В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, формы и всех необходимых учебных принадлежностей, - говорится в пояснительно записке.

В случае, есть законопроект получит поддержку и будет принят, потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета. Финансовая помощь родителями школьников потребует 282 миллиардов рублей.