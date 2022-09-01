В Ярославле устанавливают стелу «Город трудовой доблести»

парке Мира Ярославля продолжается установка стелы «Город трудовой доблести».
Фото: Мэрия Ярославля
В парке Мира Ярославля продолжается установка стелы «Город трудовой доблести».
- Подрядная организация просчитывает варианты ускорения производства для того, чтобы в середине октября завершить установку мемориала, - сказал и.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.
Следующий этап работ – благоустройство самого парка. Здесь планируют установить спортивные и детские площадки, реконструировать фонтан, открыть кафе и общественные туалеты. Но благоустройство смогут провести только следующим летом.