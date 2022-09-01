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Общество1 сентября 2022 10:23

В Ярославле устанавливают стелу «Город трудовой доблести»

Парк Мира, где будет стоять стела, благоустроят
Полина Вачнадзе
парке Мира Ярославля продолжается установка стелы «Город трудовой доблести».

парке Мира Ярославля продолжается установка стелы «Город трудовой доблести».

Фото: Мэрия Ярославля

В парке Мира Ярославля продолжается установка стелы «Город трудовой доблести».

- Подрядная организация просчитывает варианты ускорения производства для того, чтобы в середине октября завершить установку мемориала, - сказал и.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Следующий этап работ – благоустройство самого парка. Здесь планируют установить спортивные и детские площадки, реконструировать фонтан, открыть кафе и общественные туалеты. Но благоустройство смогут провести только следующим летом.