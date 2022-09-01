3 сентября в Рыбинск приедет звезда российского баскетбола Алексей Саврасенко. Фото: Администрация Рыбинска

3 сентября в Рыбинск приедет звезда российского баскетбола Алексей Саврасенко. Пятикратный чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка Европы проведет для рыбинских спортсменов мастер-класс.

Тренировка пройдет в СК «Метеор», начало в 17:00. Чемпион выйдет на площадку с 15 баскетболистами.

Алексей Саврасенко является одним из лучших игроков ЦСКА. Свой первый контракт он подписал в лет с краснодарской командой, с 17 лет начал выступать за греческий «Олимпиакос». В составе этой команды Саврасенко стал чемпионом Греции, обладателем Кубка Греции. В 2003-м Алексея пригласили в ЦСКА, команду, с которой будут связаны основные достижения в спортивной карьере баскетболиста.

Закончив играть, Алексей Саврасенко продолжает заниматься любимым делом. Оказывает поддержку для развития в стране стритбола и тритбола, уличного баскетбола в формате 3x3.