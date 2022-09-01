Правительство России поможет региону приобрести уборочную дорожную технику

Михаил Мишустин (слева) пообещал Михаилу Евраеву поддержку в финансировании приобретения дорожной уборочной техники для региона.

– Необходимо дать поручение Министерству финансов и Минпромторгу, чтобы они проработали с регионом перечень техники для уборки дорог, – поддержал Михаил Мишустин обращение руководителя области в ходе двусторонней встречи.

Глава правительства России пообещал поддержку и предложил Михаилу Евраеву определиться с потребностями региона в технике для обслуживания дорог и сформировать заявку на финансирование.

– Спасибо, что вы обратили внимание на это. Уборка в зимний период является всегда острым вопросом, это касается и наших больших городов, и сельских поселений. Сумму мы определим с коллегами из Минпромторга, – выразил благодарность Михаил Евраев главе российского правительства.

Михаил Мишустин напомнил об утвержденном Президентом России пятилетнем плане дорожного строительства до конца 2027 года. В проекте определены конкретные мероприятия, которые будут реализованы для развития автодорожной сети.

– Знаю, что сейчас вы работаете над планом строительства собственных дорог, в первую очередь развязок внутренних дорог Ярославской области, а также занимаетесь обустройством дворов – тоже очень важное направление для людей. Все эти проекты направлены в первую очередь на создание комфортных условий для жизни людей, – отметил Михаил Мишустин.

Михаил Евраев рассказал, что сумма дорожного фонда составляет 10 млрд рублей в год. Благодаря федеральной поддержке в текущем году Ярославская область получила дополнительно 2 млрд рублей. Это даст возможность отремонтировать в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» существенно больше дорог, чем планировалось.

– Тема очень важная, у нас проблема с качеством дорог – это номер один. То, с чем чаще всего обращаются жители. 57% областных дорог у нас в ненормативном состоянии и 73% муниципальных. Подрядчикам предложено выйти на объекты, которые изначально были в планах на 2023 год, а оплата работ будет произведена в январе 2023 года за счет средств дорожного фонда. Идем с опережением. Для нас это крайне важно, – пояснил Михаил Евраев.

Во время встречи глава области также обсудил с премьер-министром проекты реконструкции федеральной трассы Золотого кольца Ярославль – Углич и трассы М8. Договоренность о поддержке проекта строительства трассы М8 шириной в четыре полосы на отрезке 115 – 135-й километры, от границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского, ранее была достигнута главой региона на встрече с помощником Президента РФ Игорем Левитиным.