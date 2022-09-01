В Ярославле отца и сына осудили за кражу дорогих машин

В Ярославле за кражи дорогостоящих машин осуждены 53-летний мужчина и его 35-летний сын Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославле за кражи дорогостоящих машин осуждены 53-летний мужчина и его 35-летний сын. Злоумышленники признаны виновными в краже двух «Тойот Ленд Крузер».

- Во время расследования установлено, что обвиняемые в июле 2019 года, находясь на территории Гаврилов-Ямского района, пытались похитить автомобиль. Но сработала охранная сигнализация, которая принудительно прекратила работу двигателя, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Угон сорвался. Неудачей закончилось и второе дело, на которое вышла семья. Во Фрунзенском районе мужчины украли еще одну «Тойоту», но и тут что-то пошло не так. Машина была возвращена владельцу.

Свою вину ярославцы отрицали, однако, все доказательства были против них. Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.