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Общество1 сентября 2022 7:18

В ярославском УМВД рассказали о подготовке к Дню знаний

Во всех школах на линейках дежурят сотрудники полиции
Полина Вачнадзе
Во всех школах на линейках дежурят сотрудники полиции

Во всех школах на линейках дежурят сотрудники полиции

Фото: УМВД по Ярославской области

Во всех ярославских школах сегодня проходят линейки, посвященные Дню знаний. В каждом учебном учреждении дежурят сотрудники полиции.

1 сентября предшествовала большая подготовка. Накануне праздника школы еще раз обследовали со служебными собаками, после чего взяли под охрану.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения. Полицейские проверили школьные автобусы и их водителей. Тех водителей, которые не имеют достаточную квалификацию, стаж работы и систематически привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД, отстранили от работы.