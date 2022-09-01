В ярославском УМВД рассказали о подготовке к Дню знаний

Во всех школах на линейках дежурят сотрудники полиции Фото: УМВД по Ярославской области

Во всех ярославских школах сегодня проходят линейки, посвященные Дню знаний. В каждом учебном учреждении дежурят сотрудники полиции.

1 сентября предшествовала большая подготовка. Накануне праздника школы еще раз обследовали со служебными собаками, после чего взяли под охрану.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения. Полицейские проверили школьные автобусы и их водителей. Тех водителей, которые не имеют достаточную квалификацию, стаж работы и систематически привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД, отстранили от работы.