В Ярославле в выходные перекроют половину Октябрьского моста

В Ярославле вновь перекроют половину Октябрьского моста Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле вновь перекроют половину Октябрьского моста. Произойдет это в ближайшие выходные, 3 и 4 сентября, или в следующие – в мэрии города пока не решили.

- Подрядчику предстоит завершить установку температурных швов на второй половине. Для их установки необходимо соблюсти три фактора: поставка материала, полное его наличие и благоприятные погодные условия. Как будут соблюдены все эти условия, мы запланируем перекрытие одной половины моста. Жителей оповестим заранее. Отмечу, работы обязательно будут проходить в выходные дни. Монтаж займет два дня, а к утру понедельника движение автотранспорта планируется полностью восстановить, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Работы с установкой швов рабочие должны были завершить к 1 сентября, но поставщик материалов подвел.

Полностью закончить ремонт Октябрьского моста планируют до 1 октября. Подрядчику, помимо швов, осталось установить навигационные огни для судов и специальные датчики в структуре моста, которые будут контролировать поведение сооружения во время эксплуатации.