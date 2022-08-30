В Ярославле неделю ищут мужчину с родинкой у губ

Так пропавший ярославец выглядит на ориентировках. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле идут поиски 48-летнего Максима Чикина. Мужчина ушел из дома в Красноперекопском районе 23 августа и больше недели о его местонахождении ничего не известно.

На вид мужчине 50-55 лет, рост 176 сантиметров, худощавый, светло-русые волосы, карие глаза. Имеется особая примета: родимое пятно в правом уголке губ.

Если вы знаете, где находится Максим Чикин или видели его после 23 августа, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию ЯрСпас (8-910-964-08-38).