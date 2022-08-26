В Ярославле 38 автобусов «ПАТП-1», на которых запретили ездить, вернулись к работе

Автобусы выехали на дороги Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 38 автобусов «ПАТП-1», на которых ранее запретили ездить, вернулись к работе на дороги. Особенное внимание уделено маршрутам №№ 4, 11, 41А, 76, у которых были перебои в расписании. Горожане начали жаловаться на то, что уехать очень проблематично. Сейчас ситуация налаживается.

— Поскольку это существенный объем для предприятия, были предприняты все оперативные меры для того, чтобы урегулировать ситуацию с лизинговой компанией. В настоящий момент заключены соглашения о возобновлении договоров лизинга. Ситуация находится на особом контроле для недопущения дальнейшей просрочки и ограничительных мер по данным платежам, — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.