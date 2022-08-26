В Рыбинске восемь тонн гуманитарной помощи собрали для Донбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске горожане вместе со школами и промышленными предприятиями собрали для жителей Донбасса восемь тонн гуманитарной помощи. На следующей недели груз отправят в Ярославль.

— Первый пункт гуманитарной помощи для Донбасса открылся в Рыбинске в марте. За это время жителями было собрано более восьми тонн продуктов питания, средств гигиены и других предметов первой необходимости. Большую помощь народным республикам оказывают предприниматели и различные организации и предприятия Рыбинска, — рассказал заместитель главы Рыбинска по безопасности Алексей Старухин.

Сейчас в городе продолжают работать пять пунктов сбора: ДК «Слип», ДК «Волжский», КДК «Переборы», ДК «Вымпел», Дворец молодежи.

В администрации Рыбинска подчеркнули, что принести можно продукты питания с длительным сроком хранения, бытовую химию, средства гигиены и спальные принадлежности.