На основании письма Россельхознадзора в Тутаевском районе Ярославской области приняты меры по организации площадок сбора ТКО

В июле 2022 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при проведении выездного обследования проверено 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 87,4 га, расположенных в Тутаевском районе Ярославской области в районе деревни Копнинское, принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «РидКапитал». В ходе надзорных мероприятий выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. На одном из обследованных участков, установлено наличие двух свалок ТКО, площадью 15 м2 и 20 м2. Выявленные свалки не связаны с деятельностью предприятия, предположительно образованы жителями близлежащих населенных пунктов.

20 июля 2022 года собственнику земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В целях дальнейшего недопущения захламления земель сельскохозяйственного назначения информация об образовании стихийных свалок направлена в администрацию Тутаевского муниципального района Ярославской области для рассмотрения вопроса организации и сбора мусора на территории близлежащих населенных пунктов.

24 августа 2022 года от администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области поступило информация, что в населенном пункте Копнинское Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района оборудованы 2 контейнерные площадки для накопления, сбора и утилизации ТКО и крупногабаритных отходов, рассматривается вопрос об обустройстве контейнерной площадки в деревне Борисовское.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям продолжает осуществлять контроль за выявлением и ликвидацией свалок на землях сельскохозяйственного назначения.