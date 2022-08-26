Под Рыбинском разбилась дочь основателя благотворительного фонда «Дари добро» Иосифа Шубладзе

Дочь основателя приюта для бездомных в Рыбинске погибла в аварии. ФОТО: страница Анны Шубладзе ВКонтакте

В аварии на трассе Ярославль – Рыбинск, которая произошла вечером 25 августа, погибла 22-летняя Анна Шубладзе, дочь основателя благотворительного фонда «Дари добро» Иосифа Шубладзе.

Иосиф Шубладзе стал широко известен после шоу "Секретный миллионер". ФОТО: страница Иосифа Шубладзе ВКонтакте

Иосиф Шубладзе долгое время помогал бездомным, но широкой аудитории стал известен после того, как вышла в эфир программа «Секретный миллионер». В 2019 году, на 52-м году жизни Иосиф Шубладзе ушел из жизни, его дело продолжила дочь. Помимо благотворительности Анна также занималась фотосъемками. Вчера она как раз возвращалась с одной из них.