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Общество26 августа 2022 12:20

Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков

Ранее эту должность занимал Станислав Попрыгин
Анастасия ГОЛУБЕВА
Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков

Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков

Фото: Правительство Ярославской области

Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков. Эта должность освободилась после того, как с нее ушел Станислав Попрыгин.

- Никита Марков до этого назначения работал федеральным инспектором. А ранее заместителем директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области. До этого трудился на различных должностях в избирательной комиссии региона, - рассказали в правительстве области.

Никита Марков родился в Пошехонье, имеет высшее юридическое образование. Он женат и воспитывает сына.