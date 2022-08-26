Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков Фото: Правительство Ярославской области

Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков. Эта должность освободилась после того, как с нее ушел Станислав Попрыгин.

- Никита Марков до этого назначения работал федеральным инспектором. А ранее заместителем директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области. До этого трудился на различных должностях в избирательной комиссии региона, - рассказали в правительстве области.

Никита Марков родился в Пошехонье, имеет высшее юридическое образование. Он женат и воспитывает сына.