Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков
Фото: Правительство Ярославской области
Главным федеральным инспектором по Ярославской области стал Никита Марков. Эта должность освободилась после того, как с нее ушел Станислав Попрыгин.
- Никита Марков до этого назначения работал федеральным инспектором. А ранее заместителем директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области. До этого трудился на различных должностях в избирательной комиссии региона, - рассказали в правительстве области.
Никита Марков родился в Пошехонье, имеет высшее юридическое образование. Он женат и воспитывает сына.