В Ростове впервые пройдет фестиваль граффити. ФОТО: Руслан Новиков

В Ростовском кремле в эту субботу, 27 августа, впервые пройдет фестиваль граффити. Открытие запланировано на 10:30 часов.

- Творить уличные художники будут на конструкциях, которые установили на внутренней площадке Конюшенного двора. Лучшие работы, которые оценят жюри, станут участниками выставки, - рассказали в правительстве Ярославской области.

На фестивале выступят шоу-группа «Мечта» и театральная студия «Дикие лебеди».

Вход на мероприятие свободный.