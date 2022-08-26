В Ростове впервые пройдет фестиваль граффити. ФОТО: Руслан Новиков
В Ростовском кремле в эту субботу, 27 августа, впервые пройдет фестиваль граффити. Открытие запланировано на 10:30 часов.
- Творить уличные художники будут на конструкциях, которые установили на внутренней площадке Конюшенного двора. Лучшие работы, которые оценят жюри, станут участниками выставки, - рассказали в правительстве Ярославской области.
На фестивале выступят шоу-группа «Мечта» и театральная студия «Дикие лебеди».
Вход на мероприятие свободный.