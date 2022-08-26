В день проведения полумарафона «Золотое кольцо» для проезда машин закроют центр Ярославля

28 августа в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо»
Фото: Мэрия Ярославля
28 августа в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» - он станет завершающим этапом в серии забегов 2022 года.
Для безопасности бегунов и зрителей в этот день с 6 утра и до 17:30 будет запрещен проезд автомобилей на этих участках:
- Которосльная набережная (верхний и нижний ярус),
- Волжская набережная (верхний и нижний ярус),
- Пятницкий съезд,
- Красный съезд,
- Флотский спуск,
- улицы Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Кедрова,
- Советская площадь,
- площадь Челюскинцев,
- Народный переулок,
- Советский переулок,
- Волжский спуск.
Здесь же с 18:00 27 августа и до конца бегового полумарафона вводится запрет на остановку и стоянку машин.