В день проведения полумарафона «Золотое кольцо» для проезда машин закроют центр Ярославля

28 августа в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» Фото: Мэрия Ярославля

28 августа в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» - он станет завершающим этапом в серии забегов 2022 года.

Для безопасности бегунов и зрителей в этот день с 6 утра и до 17:30 будет запрещен проезд автомобилей на этих участках:

- Которосльная набережная (верхний и нижний ярус),

- Волжская набережная (верхний и нижний ярус),

- Пятницкий съезд,

- Красный съезд,

- Флотский спуск,

- улицы Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Кедрова,

- Советская площадь,

- площадь Челюскинцев,

- Народный переулок,

- Советский переулок,

- Волжский спуск.

Здесь же с 18:00 27 августа и до конца бегового полумарафона вводится запрет на остановку и стоянку машин.