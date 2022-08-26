В Ярославской области идет набор на бесплатное обучение водителей автобусов

В Ярославской области можно бесплатно пройти обучение получить новую специальность – водитель автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области можно бесплатно пройти обучение получить новую специальность – водитель автобуса. Набор на курсы идет в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Пройти бесплатное обучение могут безработные и работники, которые находятся под риском увольнения.

Образовательные программы две. По первой, которая подразумевает переподготовку водителей с категории B на D срок обучения три месяца. По программе переподготовки водителей с категории C на D период обучения два месяца. Занятия планируют начать в сентябре.

– Автотранспортные предприятия региона испытывают дефицит кадров. Чтобы компенсировать нехватку водительского состава, организован набор на обучение водителей автобусов по образовательным программам, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Получившие право на управление транспортными средствами категории D будут трудоустроены в транспортные организации региона.

Занятия будет проходить в автошколах Ярославля. Безработным во время обучения выплачивается пособие.

По всем вопросам обращаться в ГКУ ЯО «ЦЗН города Ярославля», отдел профориентации и профобучения, по адресу: Ярославль, ул. Свободы, 62. Тел.: 30-01-03, 30-01-08.