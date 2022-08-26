В «Маленьком Рыбинске» установили пожарную каланчу

В детском игровом комплексе «Маленький Рыбинск» начали устанавливать городские достопримечательности в миниатюре Фото: Администрация Рыбинска

В детском игровом комплексе «Маленький Рыбинск» начали устанавливать городские достопримечательности в миниатюре. Первой стала пожарная каланча – это горка с двумя скатами, лесенкой, мостиком и небольшим скалодромом.

На очереди – водонапорная башня и железнодорожный вокзал. После того,

Как их установят, начнут укладывать безопасное покрытие.

- Параллельно будет идти наполнение детского городка традиционными каруселями, качелями, горками и благоустройство всей территории. Уже сейчас внимание горожан привлекают необычные волнистые газоны, - рассказали в администрации города.

«Маленький Рыбинск» разработан на основе эскизных предложений детей: малые архитектурные формы выполнены в виде городских достопримечательностей.