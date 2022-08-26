В детском саду Ярославля малышам угрожала опасность

Раскопанная теплосеть практически никак не загорожена от детей. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

К региональному Уполномоченному по правам ребенка Михаилу Крупину обратились родители воспитанников одного из ярославских детских садов. Беспокойство взрослых вызвали сухие деревья, которые растут на территории детсада и представляют опасность для малышей.

Омбудсмен выехал на место: информация, полученная от родителей, подтвердилась. На территории детского сада насчитали 19 сухих деревьев. Но не только это вызвало тревогу Уполномоченного и его команды. Сейчас в детсаду идут работы по замене тепловых сетей. Раскопки ничем не огорожены и в любой момент любопытные малыши могут свалиться в яму.

Также установлено, что на территорию сада можно свободно войти. Ремонт проводят рабочие, основные сведения о которых – их фамилии, имена и отчества, адреса проживания – администрация сада предоставить не смогла.

- Безопасность детей должна обеспечиваться администрацией на 100 процентов. В результате проверки по установленным фактам будет вынесено мотивированное заключение, - сказал Михаил Крупин.