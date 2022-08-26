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Происшествия26 августа 2022 7:23

В Рыбинском районе в аварии погибла 22-летняя девушка-пассажир

Автомобиль сбил лося, выехал в кювет и врезался в дерево
Полина Вачнадзе
Водитель иномарки госпитализирован, пассажир погибла

Водитель иномарки госпитализирован, пассажир погибла

Фото: УМВД по Ярославской области

В ДТП под Рыбинском погибла 22-летняя девушка и серьезно пострадал 28-летний мужчина.

Авария произошла вчера, 25 августа, на трассе «Ярославль – Рыбинск». Мерседес, которым управлял молодой человек, сбил лося, неожиданно выскочившего на дорогу, съехал в кювет и врезался в дерево.

К сожалению, девушку-пассажира иномарки спасти не удалось – она скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель госпитализирован с травмами.