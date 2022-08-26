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Происшествия26 августа 2022 6:39

В Ярославле мошенница продавала отвар из одуванчиков под видом меда

Две банки пенсионерка купила за 10 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Под видом меда мошенница продавала отвар из одуванчиков

Под видом меда мошенница продавала отвар из одуванчиков

Фото: Алена МАРТЫНОВА

42-летнюю жительницу Тутаевского района будут судить за мошенничество. По версии следствия, она обманула двух пенсионерок: под видом меда продала им отвар из одуванчиков. Одна банка такого отвара стоила 5 тысяч рублей.

На уговоры злоумышленницу поддалась одинокая пенсионерка из Ярославля. Мошенница представилась соседкой и убедила пожилую женщину купить у нее две банки меда за 10 тысяч рублей. Когда «продавщица» ушла, бабушка заподозрила неладное: вспомнила, что квартиры, названной «соседкой» в их доме нет.

- Попробовав жидкость в банках, покупательница поняла, что это отвар одуванчиков, и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Еще одна пенсионерка согласилась купить банку якобы меда за тысячу рублей. Но у нее была только 5-тысячная купюра. Обвиняемая пообещала разменять деньги и вернуться, но, как не трудно догадаться, обратно не пришла.

Уголовное дело уже направлено в суд.