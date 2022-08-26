В Ярославле мошенница продавала отвар из одуванчиков под видом меда

Под видом меда мошенница продавала отвар из одуванчиков Фото: Алена МАРТЫНОВА

42-летнюю жительницу Тутаевского района будут судить за мошенничество. По версии следствия, она обманула двух пенсионерок: под видом меда продала им отвар из одуванчиков. Одна банка такого отвара стоила 5 тысяч рублей.

На уговоры злоумышленницу поддалась одинокая пенсионерка из Ярославля. Мошенница представилась соседкой и убедила пожилую женщину купить у нее две банки меда за 10 тысяч рублей. Когда «продавщица» ушла, бабушка заподозрила неладное: вспомнила, что квартиры, названной «соседкой» в их доме нет.

- Попробовав жидкость в банках, покупательница поняла, что это отвар одуванчиков, и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Еще одна пенсионерка согласилась купить банку якобы меда за тысячу рублей. Но у нее была только 5-тысячная купюра. Обвиняемая пообещала разменять деньги и вернуться, но, как не трудно догадаться, обратно не пришла.

Уголовное дело уже направлено в суд.