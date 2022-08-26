Мужчина, найденный мертвым в Тверицком бору, оказался известным в Ярославле человеком

В Ярославле простились с автором граффити "Брагино Здесь" Сашей "Добрым". ФОТО: группа "Фонд "Красно-белое сердце" [«Спартак» Москва]" ВКонтакте

Вчера, 25 августа, родные и друзья простились Александром, который в Ярославле был известен под псевдонимом Саша «Добрый». Он один из авторов известных граффити «Брагино здесь» и участник одноименного движения.

22 августа тело 28-летнего мужчины нашли в Тверицком бору. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством, но так ли это на самом деле, сейчас устанавливают следователи.

Похоронили Сашу «Доброго» на Осташинском кладбище. В социальных сетях его друзья выражают соболезнования родным парня и собирают деньги для помощи им.

- Он был одним из самых активных болельщиков красно-белого Ярославля, преданным фанатом нашего Великого и Могучего, также вратарь фк «Союз». Был верным другом и просто хорошим человеком, - пишут в группе «Фонд «Красно-белое сердце»[«Спартак» Москва]» ВКонтакте.