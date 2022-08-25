В Рыбинском районе легковушка сбила мужчину

Мужчина находится в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинском районе вчера, 24 августа, в 20 часов на дороге "Переборы - Судоверфь" произошло ДТП.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2107» сбил 40-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо, по ходу движения автомобиля, в неустановленном для этого месте.

- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, МЧС, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.