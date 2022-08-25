В Ярославле местная жительница перевела мошенникам более 80 тысяч рублей

Злоумышленники действовали по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Красноперекопского района обратилась 29-летняя женщина, которая работает помощником юриста. Местная жительница рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками финансового отдела. Они сообщили, что якобы на ее имя мошенники оформили кредит.

- Затем в одном из мессенджеров с неизвестного номера заявительнице прислали фото документа с новым номером счета, на который необходимо перевести деньги для их сохранности. Далее, следуя указаниям неизвестных, женщина через банковское приложение перевела деньги со своего банковского счета на указанный счет. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.