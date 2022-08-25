Будь в плюсе, оплачивая электроэнергию!

В сентябре для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и Сбербанка будет действовать специальное предложение.

Каждый участник может получить 300 кВт*ч на лицевой счет выполнив всего несколько Условий. А именно: отсутствие задолженности за электроэнергию на 1 октября 2022 года и оплата с учетом рекомендуемого платежа через Сбербанк.

Еще 50 кВт*ч будут зачислены победителям, которые подключили электронную квитанцию.

Всего генератором случайных чисел будут определены 50 клиентов, которые получат «киловатты».

Предложение действует до 30 сентября 2022 года. Результаты будут подведены 7 октября 2022 года.

Со всеми способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на сайте и в Центрах обслуживания «ТНС энерго Ярославль».