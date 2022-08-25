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Происшествия25 августа 2022 13:01

Ярославца задержали за изготовление и продажу сумок со скрытыми камерами

«Шпионскую» атрибутику изъяли сотрудники ФСБ
Полина Вачнадзе
Ярославца подозревают в незаконном обороте специальных технических средств

Ярославца подозревают в незаконном обороте специальных технических средств

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле задержан 33-летний мужчина. Его подозревают в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, в 2021 году ярославец изготовил три «шпионские» сумки – в каждую был вмонтирован скрытый видеорегистратор. Этот «аксессуар» позволял собирать информацию о людях без их ведома и согласия, что является нарушением неприкосновенности частной жизни. Вес три сумки предприниматель продал, но во время следствия их владельцев удалось установить и, соответственно, устройства изъять.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление все обстоятельств произошедшего.