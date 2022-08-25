В Рыбинске зафиксирован случай заражения африканской чумой свиней Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске вновь зафиксировали случай заражения африканской чумы свиней. Очаг выявили в одном из домов по улице Волочаевской. Рыбинец купил поросенка, а животное оказалось заражено вирусом АЧС.

- После обнаружения жилплощадь была изолирована — установлен карантин. Специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных провели дезинфекцию помещения, оборудования, одежды и обуви, - рассказали в администрации Рыбинска.

Для человека этот вирус не опасен, а вот для домашних и диких свиней - очень. Он поражает свиней всех пород и возрастов.