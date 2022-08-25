В Ярославле злоумышленники хотели украсть со двора дома футбольные ворота Фото: Иван МАКЕЕВ

Местные жители одного из дворов Заволжского района Ярославля стали свидетелями не очень приятной картины. Они увидели, как двое неизвестных расшатывали футбольные ворота на спортплощадке, пытаясь опрокинуть их. Горожане не стали медлить и позвонили в управление ТСЖ, где им сказали, что заявку на демонтаж ворот никто не оставлял. Тогда ярославцы, поняв, что ворота пытаются украсть, вызвали полицию.

- Полицейские выехали на место и задержали двоих подозреваемых жителей Заволжского района – 45-летнего мужчину и ранее судимую 41-летнюю женщину. Как пояснили задержанные, ворота они хотели похитить с целью сдачи в пункт приема металлолома, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору».

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.