В Рыбинске управляющая компания отремонтировала крышу, чтобы избежать уголовной ответственности

Чтобы избежать уголовного преследования, управляющая компания Рыбинска отремонтировала протекающую крышу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чтобы избежать уголовного преследования, управляющая компания Рыбинска отремонтировала протекающую крышу.

Долгое время жильцы одной из квартир страдали из-за регулярных потопов во время дождей и таяния снега. Представители УК выезжали на место, составлял акты обследования затопленной квартиры, но ремонт крыши делать не спешили. Владельцы жилья устали постоянно переклеивать обои, сливать воду с натяжного потолка и обрабатывать стены раствором против плесени, поэтому обратились в суд.

Суд встал на сторону истцов и обязал управляющую компанию привести крышу дома в нормальное состояние.

- Судебный пристав вручил УК уведомление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Однако ремонтировать крышу компания не спешила. В связи с этим сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждение о привлечении к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Только после этого компания наконец-то вышла на объект и отремонтировала кровлю дома.