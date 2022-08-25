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Происшествия25 августа 2022 8:26

В Ярославской области нетрезвый велосипедист попал под поезд

Мужчина проигнорировал все запрещающие сигналы
Полина Вачнадзе
В Ярославской области на перегоне «Деболовская – Ростов» поезд сбил велосипедиста

В Ярославской области на перегоне «Деболовская – Ростов» поезд сбил велосипедиста

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области на перегоне «Деболовская – Ростов» поезд, следующий из Москвы в Читу, сбил велосипедиста. Мужчина проигнорировал красный цвет светофора, объехал опущенный шлагбаум и поднятое заграждение, не обратил внимание на сигналы, которые подавал машинист, и выехал прямо под мчащийся состав. Экстренное торможение не помогло.

Несмотря на сильнейший удар, велосипедист был еще жив. На место вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

- Машинист пришел и сказал, что ехал со скоростью 120 километров в час. В рубашке родился, - рассказал очевидец Роман.

Но, к сожалению, это оказалось не так. От полученных травм мужчина чуть позже скончался. Скорее всего, он не заметил приближающийся поезд, так как был пьян.

- Сотрудниками Северного линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.