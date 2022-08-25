В Ростове Великом вновь пройдут «Сырные выходные»

Фестиваль уже стал традиционным. Конец этой недели в Ростове обещает не только прекрасную погоду, но и изысканные ароматы и вкусы свежего сыра разных сортов.

Свою продукцию российские сыровары будут представлять в центре города 27 и 28 августа. Особенно насыщенной программа фестиваля станет в субботу, 27 августа. В этот день жителей и гостей Ростова ждет разнообразная праздничная программа - от детских аттракционов и мастер-классов до вечернего кинопросмотра и «Сырной эстафеты».

Организатором фестиваля как всегда стала компания «XXI век», которая организует ярмарки в России уже 20 лет. Заместитель генерального директора этой компании Эльнара Авакян отмечает, что среди участников «Сырных выходных» будут сыровары из 15 регионов России. Гости фестиваля смогут попробовать и уже полюбившиеся виды и сорта сыров и других продуктов, и уникальные новинки – в том числе крафтовый душистый хлеб.