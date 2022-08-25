В Ярославле пройдет фестиваль водных фонариков

В Ярославле в парке «Нефтяник» пройдет фестиваль водных фонариков. ФОТО: группа "Фестиваль водных фонариков – Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в парке «Нефтяник» 28 августа пройдет фестиваль водных фонариков. В программе – огненно-пиротехническое шоу, вокальные номера огромная светящаяся луна, которая станет главный арт-объектом фестиваля.

- За один вечер тысячи фонариков в сопровождении романтической музыки и легкого ветра отправятся по водной глади пруда. Прежде чем опустить его в воду, нужно загадать желание, - рассказывают организаторы.

Начало фестиваля в 21:00, вход свободный. А вот сами фонарики платные – их можно будет купить на месте.