В Ярославской области перекрыли канал незаконной миграции

Иностранцы приезжали в Россию якобы для лечения в санаториях
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сотрудники УФСБ по Ярославской области выявили группу людей, которые организовывали незаконный въезд иностранцев на территорию России. Гражданам других государств оформлялись приглашении на лечение в санаториях.
Подозреваемые, используя свое служебное положение, помогли незаконно въехать в РФ более чем 200 иностранцам.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятии, - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.