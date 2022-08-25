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Происшествия25 августа 2022 5:40

В Ярославской области перекрыли канал незаконной миграции

Более 200 иностранцев въехали в Россию якобы на лечение
Полина Вачнадзе
Иностранцы приезжали в Россию якобы для лечения в санаториях

Иностранцы приезжали в Россию якобы для лечения в санаториях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники УФСБ по Ярославской области выявили группу людей, которые организовывали незаконный въезд иностранцев на территорию России. Гражданам других государств оформлялись приглашении на лечение в санаториях.

Подозреваемые, используя свое служебное положение, помогли незаконно въехать в РФ более чем 200 иностранцам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятии, - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.