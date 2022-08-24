Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение. В случае добровольной сдачи человек освобождается от уголовной и административной ответственности, которая предусмотрена за незаконное хранение оружия.
В мэрии рассказали, по какому тарифу будут приниматься оружие и боеприпасы:
- пулемет - 8000 рублей;
- автомат - 7000 рублей;
-винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, - 6000 рублей;
- пистолет-пулемет - 5000 рублей;
- пистолет, револьвер - 5000 рублей;
- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы, - 4000 рублей;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000 рублей;
- газовое оружие - 1000 рублей;
- самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей;
- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) - 4 рубля за 1 грамм;
- взрывные устройства - 4000 рублей;
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за метр) - 100 рублей;
- огнемет - 8000 рублей;
- артиллерийский снаряд - 2000 рублей;
- выстрел к гранатомету - 2000 рублей;
- граната - 3000 рублей;
- мина инженерная - 2000 рублей;
- патрон к боевому оружию - 30 рублей;
- патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей;
- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;
- патрон травматического действия - 5 рублей;
- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.