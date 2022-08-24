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Общество24 августа 2022 15:20

Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Сдавшие также будут освобождены от ответственности
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение. В случае добровольной сдачи человек освобождается от уголовной и административной ответственности, которая предусмотрена за незаконное хранение оружия.

В мэрии рассказали, по какому тарифу будут приниматься оружие и боеприпасы:

- пулемет - 8000 рублей;

- автомат - 7000 рублей;

-винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, - 6000 рублей;

- пистолет-пулемет - 5000 рублей;

- пистолет, револьвер - 5000 рублей;

- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы, - 4000 рублей;

- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000 рублей;

- газовое оружие - 1000 рублей;

- самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей;

- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) - 4 рубля за 1 грамм;

- взрывные устройства - 4000 рублей;

- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за метр) - 100 рублей;

- огнемет - 8000 рублей;

- артиллерийский снаряд - 2000 рублей;

- выстрел к гранатомету - 2000 рублей;

- граната - 3000 рублей;

- мина инженерная - 2000 рублей;

- патрон к боевому оружию - 30 рублей;

- патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей;

- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;

- патрон травматического действия - 5 рублей;

- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.