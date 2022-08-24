Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославцам предложили сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение. В случае добровольной сдачи человек освобождается от уголовной и административной ответственности, которая предусмотрена за незаконное хранение оружия.

В мэрии рассказали, по какому тарифу будут приниматься оружие и боеприпасы:

- пулемет - 8000 рублей;

- автомат - 7000 рублей;

-винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, - 6000 рублей;

- пистолет-пулемет - 5000 рублей;

- пистолет, револьвер - 5000 рублей;

- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы, - 4000 рублей;

- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000 рублей;

- газовое оружие - 1000 рублей;

- самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей;

- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) - 4 рубля за 1 грамм;

- взрывные устройства - 4000 рублей;

- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за метр) - 100 рублей;

- огнемет - 8000 рублей;

- артиллерийский снаряд - 2000 рублей;

- выстрел к гранатомету - 2000 рублей;

- граната - 3000 рублей;

- мина инженерная - 2000 рублей;

- патрон к боевому оружию - 30 рублей;

- патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей;

- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;

- патрон травматического действия - 5 рублей;

- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.