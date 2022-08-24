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Происшествия24 августа 2022 14:40

Ярославец до смерти забил случайного знакомого

Тело мужчины нашли в лесу Ярославского района
Полина Вачнадзе
Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Под стражу заключен 31-летний житель Ярославля. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы СКР по Ярославской области, мужчины вместе распивали спиртные напитки в лесу на улице Клубной в Ярославле. До этого дня ярославцы знакомы не были, что стало причиной ссоры оставшийся в живых пояснить не смог – не помнит.

- В ходе конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес 53-летнему мужчине удары по телу, в результате чего тот скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.