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Общество24 августа 2022 14:00

Ярославский театр кукол начнет творческий сезон в новом здании

Пока на площади Юности идет капитальный ремонт
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославский театр кукол начнет творческий сезон в новом здании. ФОТО: официальный сайт Ярославского театра кукол

Ярославский театр кукол начнет творческий сезон в новом здании. ФОТО: официальный сайт Ярославского театра кукол

Ярославский театр кукол временно переехал. Творческий сезон он начнет в здании на улице Свободы, 17Г, пока в театре на площади Юности идет капитальный ремонт.

Планов у театра много: репетиции спектакля «Пряничный домик», гастроли в Рыбинск и Дома культуры региона.

- Первое собрание коллектива в новом сезоне провел директор театра Дмитрий Ардальонович Стрекалов. Задачи коллективу поставлены четко и предельно понятно: подготовить сцену в основном зале до конца августа и приступить к репетициям спектакля «Пряничный домик» (режиссер – заслуженный работник культуры РФ Елена Борисова, художник – заслуженный работник культуры России Елена Береснева). Этим спектаклем, любимым и зрителями и артистами, театр кукол откроет 96-й творческий сезон. Открытие запланировано на 14 сентября, - рассказали на официальном сайте театра.