В Ярославле пройдет книжная ярмарка «Читай в поддержку животных»

В Ярославле 4 сентября пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». ФОТО: группа "Чистое сердце" ВКонтакте

В Ярославле 4 сентября пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Все средства, вырученные с продажи изданий, направят приюту для бездомных животных «Вита». Также волонтеры принимают корм – для собак «Чаппи», для кошек – «Пурина Ван».

Ярмарка состоится на первом этаже ТРЦ «Фреш!» (проспект Фрунзе, 38, вход с задней стороны здания). Посетителей ждут с 12:00 до 18:00. А 28 августа можно сдать книги, которые вам уже не нужны. Их принимают с 14:00 до 18:00 в том же торговом центре, на первом этаже рядом с магазином техники и электроники.

- Мы активно собираем и готовим книги, чтобы каждый посетитель смог найти для себя что-нибудь интересное. Например, припасли много детских и подростковых изданий. С нетерпением ждем встречи с вами на мероприятии, где каждый может помочь бездомным животным и дать книгам вторую жизнь, - говорят организаторы ярмарки.

Стоимость большинства книг – 30 рублей. Здесь можно найти детскую литературу, русскую и зарубежную классику, советские издания, детективы, фантастику, роман ыи книги из школьной программы.