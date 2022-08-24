В Ярославле у матери-алкоголички и наркоманки забрали двоих детей

У горе-матери есть шанс вернуть своих детей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославле судебные приставы изъяли из неблагополучной семьи двоих детей. Их 47-летняя мать страдает алкоголизмом и наркоманией, нигде не работает, а об отцах мальчика и девочки вообще мало что известно. Мужчины участия в воспитании своих отпрысков не принимают.

- В отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о передаче двух несовершеннолетних детей органам опеки. Дети проживали в опасных для них условиях, были лишены ухода, не посещали детский сад и школу. По решению суда, женщина должна была передать детей опеке, но добровольно этого не сделала, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

По месту регистрации горе-матери и ее детей не оказалось. Соседи сообщили, что семья находится в соседнем доме – в квартире сожителя женщины.

- В указанном месте обнаружили 5-летнего мальчика, которого сожитель пытался спрятать. Чуть позднее мать сама привела и старшую дочь. После беседы с психологом мальчика и девочку отправили в социально-реабилитационный центр, - сообщили в ведомстве.

Если женщина исправится – бросит пить и употреблять наркотики, найдет работу, то она сможет вернуть сына и дочь. А пока что у ярославны есть право навещать своих детей хоть каждый день.