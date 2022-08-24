В Ярославской области продлен особый противопожарный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области на 21 день вновь продлили особый противопожарный режим. Врио губернатора региона Михаил Евраев подписал соответствующий указ 21 августа.

– Особый противопожарный режим мы ввели из-за аномально жаркой погоды. Принимаются все меры по минимизации возгораний на территории лесного фонда - от создания минерализованных полос до постоянного мониторинга с помощью камер, также сотрудники лесной охраны ежедневно патрулируют территорию, – рассказал зампред правительства Артем Молчанов.

Во время противопожарного режима запрещено ходить в леса, разводить костры в местах отдыха, а также жечь мусор и траву.

Нарушителям грозит административный штраф. Гражданам – в размере от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам – от 60 и до 90 тысяч рублей, юридическим лицам – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.