ВТБ открыл первый офис нового формата в Ярославле

ФОТО: ПАО ВТБ

В Ярославле начал работу офис банка ВТБ нового формата. Это первый подобный объект в региональной сети. Акцент на использовании «умных технологий» повышает его эффективность на 40% по сравнению с привычными отделениями, а удобные зоны обслуживания и свободный Wi-Fi делают посещение банка приятнее.

Мультифункциональный офис «Сокол» оформлен в обновленном дизайне, а внутренняя организация пространства настраивает на максимально комфортный формат на всех стадиях посещения. Приоритет – персональное внимание к каждому клиенту, обеспечение ему удобных условий для общения с сотрудниками банка. Так, в отделении нет специально закрепленных мест для менеджеров – посетители проходят в одну из удобных локаций, где их встречает сотрудник ВТБ с ноутбуком. Специалист помогает клиенту индивидуально в решение его вопроса, при необходимости предоставляет экспертную поддержку – в части, по использованию цифровых сервисов. Подписать документы можно в электронном виде, что значительно ускоряет процесс обслуживания. Подобный – современный и инновационный – формат общения позволит сократить время ожидания для посетителя на треть.

В операционном офисе «Сокол» принимают розничных клиентов. Здесь можно воспользоваться всеми основными продуктами банка ВТБ (ПАО) для частных клиентов: оформить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, получить дебетовую или кредитную карту. Также в центре офиса оборудован кофе-пойнт и место для распечатки документов, а при необходимости можно воспользоваться переговорной комнатой.

В отделении установлены 4 современных банкомата – они оснащены функцией приема наличных, а проводить операции можно с помощью QR-кода. Сегодня до 95% всех операций с наличными клиенты ВТБ могут совершать через банкоматы, а до 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам – в ВТБ-Онлайн.

Офис «Сокол» на проспекте Фрунзе, 52б в Ярославле открыт для клиентов по будням с 10.00 до 19.00. Сеть ВТБ в регионе, услугами которой пользуются более 135 тысяч жителей, продолжит модернизацию: все новые подразделения банка в текущем году будут открываться в современном технологическом формате обслуживания.