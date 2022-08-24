Спрос на карты «Мир» в Ярославской области вырос в 3 раза

В первом полугодии 2022 года жители Ярославской области оформили в ВТБ 13,1 тысячи карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года примерно в 3 раза. При этом каждую третью карту клиенты банка в области открыли в цифровом виде.

Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится в личном кабинете клиента моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года пользователи в Ярославской области стали интересоваться виртуальными картами национальной платежной системы в текущем году на порядок чаще.

Также серьезно увеличился и оборот операций по цифровым картам – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей Ярославской области потратили 2,4 млрд рублей – в 2 раза больше, чем за январь-июнь 2021 года.

По данным аналитиков банка ВТБ (ПАО), доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Ярославской области с начала года выросла с 15% до 23%. Остальные операции приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт в регионе увеличилась с 29% в январе до 91% в июне.

Согласно статистике, интерес жителей Ярославской области к картам «Мир» возрастает каждый месяц. Одна из основных причин – гарантированное сохранение системы на отечественном рынке, в отличие от международных организаций. Также значительно больше пользователей отдают предпочтение цифровым картам. Их достаточно в пару кликов добавить в один из действующих pay-сервисов – например, Mir Pay или Samsung Pay. Также виртуальные карты оценили те, кто оплачивает покупки в Интернете.