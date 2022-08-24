Популярный гастрономический фестиваль в Ярославле собрал в минувшие выходные сотни ярославцев и гостей города

«Пир на Волге» - особенный фестиваль, собирающий ежегодно тысячи людей. Фото: volga-tours.ru

С самого утра 20 августа на Стрелке в Ярославле запахло жареным. Больше 40 гастрономических проектов - участников фестиваля #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ со всей России жарили, коптили, варили - чтобы угостить гостей «Пира на Волге»: все виды жареного мяса, ремесленные сыры, бургеры на любой вкус и даже из драников, большущие блины и хрустящие панини, воки и поке, лимонады, даже из щавеля и горошка, морсы, сырный чай (и такое бывает), хачапури на углях, лепешки и раклеты, жареные креветки и даже мидии. И при этом, все это многообразие готовилось из наших локальных продуктов, потому что обязательное присутствие в блюде местных продуктов – было непременным условием для ярославских участников.

Но «Пир на Волге» - это не только еда

В этом году Фестиваль был особенным: впервые его главными героями стали благотворительные фонды, социальные и экологические проекты, некоммерческие объединения — те, кто помогают и поддерживают людей в трудных ситуациях. Эта беспрецедентная акция в истории фестивальной культуры России - более 20 благотворительных проектов на одной площадке.

На инициативу команды Проекта откликнулись все партнеры «Пира на Волге» - совместно с фондами и некоммерческими проектами устраивали совместные благотворительный ярмарки и мастер-классы, делились ресурсами и организовывали общее площадки. Так что многие бескорыстные герои «Пира на Волге» возможно теперь обретут постоянную поддержку в лице представителей бизнеса и гостей фестиваля.

В этом году на фестивале присутствовала тема благотворительности, экологии, социальной направленности Фото: volga-tours.ru

Благотворительный фонд TOOBA и команда «Пира на Волге» организовали благотворительный аукцион кастомизированных вещей известных людей - друзей фестиваля. С молотка ушли вещи пятикратного чемпиона России Ильи Горохова, телеведущей Юлии Тихомирово, трэвел-блогера Петра Ловыгина, серебряного призера Олимпиады в Токио Анастасии Галашиной, бренд-шефа «Пира на Волге» Григория Мосина.

Всего на городском пикнике в пользу благотворительных фондов было собрано свыше 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе фестиваля. А кроме того, больше 2000 банок и около 5 000 ПЭТ бутылок, и сотни кг раздельно отсортированного мусора благодаря Центру туризма и экологии «Фестивальная экологика». Усилиями «Фестивальной экологии» на площадках Пира вновь появились контейнеры по раздельному сбору мусора и специальные контейнеры для сбора бутылок и банок «Принеси пользу своему городу».

Специальным гостем «Пира на Волге» стал проект первого открытого общественного пространства «Музейная набережная». В четвертый раз культурные и музейные проекты «вышли в люди» в формате open air. Здесь можно было бить баклуши, расписывать деревянные ложки, дегустировать варенье, отправить письмо деду Морозу, сделать фотографии в ретро-стиле, узнать о ратной истории Ярославля и накупить сувениров от ярославских мастеров на фестивале творческих индустрий «Яркрафт».

- Каждый год мы готовим «Пир на Волге» как что-то особенное, - рассказала продюсер фестиваля Юлия Скороходова. Это огромный труд и куча бессонных ночей. В этом году фестиваль был совсем не про «хлеба и зрелищ», он был про любовь и помощь тем, кто в этом нуждается. Мы думаем, что этот Пир сделал нас всех и мир вокруг чуточку добрее. И значит это того стоило».