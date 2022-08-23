Еда, музыка, шоу на воде и салют – что интересовало ярославцев на Дне города

Больше всего посетителей собрали фестивали «Пир на Волге» и «Колесофест», представления на воде и салют Фото: Мэрия Ярославля

Больше всего посетителей собрали фестивали «Пир на Волге» и «Колесофест», представления на воде и салют. Во время зрелищных мероприятий клиенты Tele2 активно делились впечатлениями с помощью 4G: вели онлайн-трансляции в соцсетях, отправляли фото и видео в мессенджеры.

В субботу, 20 августа, развлекательные площадки были открыты во всех знаковых местах Ярославля. В их числе Речной вокзал, Волжская и Которосльная набережные, территория у Колеса обозрения, Стрелка и другие. Отличительной чертой праздника было то, что действа происходили как на земле, так и на воде.

По данным big data Tele2, третье место в рейтинге популярности разделили два фестиваля – гастрономический и музыкальный. Это «Пир на Волге», где в течение целого дня предлагали угоститься блюдами современной ярославской кухни, проводили кулинарно-историческое шоу, устраивали кинопоказы под открытым небом, а также спортивные мастер-классы. И «Колесофест», на котором до самого вечера выступали любимые рок-группы.

При этом на музыкальном фестивале пик числа посетителей отмечался ближе к завершению – во время выступления коллективов LongLong и «Гудтаймс».

Серебро рейтинга досталось шоу в акватории у Речного вокзала. Первое место бесспорно занял зрелищный салют в акватории Волги.

Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2:

- В этом году клиенты Tele2 поставили уникальный рекорд на Дне города – дата-трафик в нашей сети вырос почти в 3 раза в сравнении c обычным днем: жители и гости города отравили в интернет терабайты фотографий и видео. Чтобы обеспечивать своих абонентов качественными услугами связи даже на столь массовых мероприятиях, в 2021 году мы модернизировали практически все базовые станции в городе, а в этом году продолжаем постоянно наращивать емкость сети.

Добавим, что качественное покрытие Tele2 охватывает практически всю территорию Ярославской области. Сегодня услуги оператора доступны для 98% жителей региона, сообщили в пресс-службе оператора.