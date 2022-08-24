Управлением Россельхознадзора проведены мероприятия без взаимодействия на территории Угличского района Ярославской области

В связи со сложившейся непростой эпизоотической ситуацией в России по таким заболеваниям, как африканская чума свиней и грипп птиц, в текущем месяце специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям особое внимание уделили проведению контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан Ярославского региона, а именно территориям городских и сельских поселений: Углич, Ильинское, Улейминское, Слободское, где разводят, выращивают, содержат, перемещают (перевозят и перегоняют) животных, производят, перемещают, перерабатывают, хранят и реализуют подконтрольные товары.

В городских и сельских поселениях были осуществлены визуальные осмотры частных владений граждан, территории деревень и улиц сельских поселений.

Надо отметить, что в ходе визуального осмотра специалисты везде установили благополучие территорий. Все территории частных домов имеют ограждения, в животноводческие постройки невозможно попасть без разрешения владельцев. Вблизи домов запах от продуктов жизнедеятельности животных не ощущается. Животных на свободном выгуле не обнаружено. Свалок и места складирования биологических отходов не обнаружены.

На информационных стендах администраций сельских поселений специалистами Управления были размещены листовки о мерах по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней и высокопатогенным гриппом птиц, а также проведено консультирование граждан.

Осведомленность граждан и их бдительность очень важны в целях профилактики и нераспространения таких заболеваний, как африканская чума свиней и грипп птиц.