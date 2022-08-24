Раздельный сбор вторсырья: правильная экопривычка или мода?

Все собранные на мероприятии отходы упаковки региональный оператор увез на досортировку и дальнейшую переработку. ФОТО: Олег Петров

В 2022 году день города в Ярославле совпал с гастрономическим фестивалем «Пир на Волге». Для компании «Балтика» и проекта «Фестивальная Экологика» праздник стал отличным поводом привлечь внимание многочисленных гостей к экологической повестке, организовав для них развлекательно-образовательную программу.

«Балтика» на протяжении многих лет уделяет внимание формированию культуры ответственного потребления, в том числе и в части обращения с упаковкой. В рамках своего проекта «Принеси пользу своему городу» регулярно экологические экскурсии на свои пивоварни, а также организует раздельный сбор использованной упаковки на массовых мероприятиях совместно с партнерами - проектом «Фестивальная Экологика»и региональным оператором по обращению с отходами «Хартия».

Раздельный сбор вторсырья правильная экопривячка или мода. ФОТО: Олег Петров

Гостей фестиваля «Пир на Волге» в самом начале Стрелки встречал шатер «Фестивальной Экологики». Ярославцев и гостей города приглашали принять участие в эко-викторине, учили правильно сортировать вторсырье, и понять для себя: что для каждого значит раздельный сбор отходов – привычка или мода. Высказать свое мнение можно было голосованием пустой пластиковой бутылкой. По результатам стало ясно, что для многих ярославцев раздельный сбор – это полезная привычка, а не дань современной моде.

Светлана Воронина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании «Балтика»:

- По всей территории фестиваля вы видите контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Волонтеры рассказывают, как правильно сортировать использованную упаковку. Эко-философии мы придерживаемся и внутри компании «Балтика»: максимально используем экологичные источники энергии и энергосберегающие технологии в офисах, производстве и логистике. Мы с удовольствием принимаем участие в различных мероприятиях, где есть возможность поделиться нашим опытом, а также рассказать о важности сбора и сортировки вторсырья. Очень радует отклик и огромный интерес людей к экологической проблематике, особенно это касается молодежи. Это значит, что мы на верном пути!