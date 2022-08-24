В Ярославской области на М8 построят 20-километровый четырехполосный участок

От границы с Владимирской областью до Переславля, построят 20-километровый четырехполосный участок дороги Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, от границы с Владимирским регионом до Переславля, построят 20-километровый четырехполосный участок дороги. Таким образом, будет решена проблема пробок у Переславля.

- На встрече с помощником президента Игорем Левитиным обсудили строительство нового участка трассы М8. Он расширит «бутылочное горлышко» федеральной трассы и избавит город от пробок. Проект уже готов и прошел экспертизу, - сообщили врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Также принято решение о переносе вокзала в центр Переславля: так, считают в правительстве региона, будет удобнее и жителям города, и гостям.