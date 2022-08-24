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Происшествия24 августа 2022 5:56

В Переславле из окна выпал маленький мальчик

Ребенок получил травму головы
Полина Вачнадзе
В Переславле-Залесском из окна второго этажа выпал ребенок

В Переславле-Залесском из окна второго этажа выпал ребенок

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Переславле-Залесском из окна второго этажа дома на улице 50 лет Комсомола выпал ребенок. Мальчик получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сегодня, 24 августа, из реанимации ребенка переведут в травматологию.

Известно, что семья многодетная, благополучная, проживает в трехкомнатной квартире, на учете в правоохранительных органах не состоит. Отец в момент происшествия находился на работе, а мама кормила другого малыша. Мальчик, которому чуть больше года, воспользовался моментом, когда за ним никто не следил, и залез на подоконник.

- Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.