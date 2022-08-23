Михаил Евраев: «Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей»

— Такие семьи получат жилье уже в следующем году. Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей. Конечно, бюджетные ресурсы не безграничны. Но сейчас мы делаем первый серьёзный шаг, чтобы вне зависимости от очереди, люди, у которых много детей, получали квартиры сразу, - заявил Михаил Евраев.

Также руководитель исполнительной власти региона объявил сегодня, что размер ежемесячной губернаторской стипендии для одарённых детей увеличивается с одной до пяти тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам - с десяти до двадцати тысяч.

Михаил Евраев подчеркнул, что все социально важные проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей области, будут продолжены.