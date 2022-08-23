Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 16:31

Михаил Евраев: «Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей»

Глава области принял решение выделить квартиры всем семьям с 8 и более детьми, которые стоят в очереди на получение жилья. Врио губернатора сообщил о новых мерах социальной поддержки на социально-экономическом форуме «Стратегия – работа на результат»

— Такие семьи получат жилье уже в следующем году. Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей. Конечно, бюджетные ресурсы не безграничны. Но сейчас мы делаем первый серьёзный шаг, чтобы вне зависимости от очереди, люди, у которых много детей, получали квартиры сразу, - заявил Михаил Евраев.

Также руководитель исполнительной власти региона объявил сегодня, что размер ежемесячной губернаторской стипендии для одарённых детей увеличивается с одной до пяти тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам - с десяти до двадцати тысяч.

Михаил Евраев подчеркнул, что все социально важные проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей области, будут продолжены.