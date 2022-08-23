Михаил Евраев: «Проект «Ярославский резерв» - настоящая «кузница кадров»

Александр Путилин из Московской области назначен заместителем директора областного департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности.

Инга Архипова повышена в должности и стала заместителем директора департамента финансов. Ранее она трудилась на посту председателя комитета бюджетной политики регионального департамента финансов.

Оксана Пацерук приступила к работе на должности советника заместителя председателя Правительства области Веры Даргель.

Анна Леонова заняла пост председателя комитета-начальника отдела комитета бюджетной политики департамента финансов Ярославской области.

Победительница конкурса Ольга Дунаева перешла на госслужбу из банковской сферы и стала начальником отдела правового обеспечения областного департамента информатизации и связи.

Еще одна победительница конкурса Екатерина Касьянова стала заместителем главы администрации Тутаевского муниципального района по вопросам градостроительства – сохраняя и должность главного архитектора района.

Ольга Корнеева приступит к работе первым замначальника управления – начальника отдела по работе с персоналом управделами администрации Рыбинска.

Анастасия Мосичева была консультантом-юристом Муниципального совета Рыбинского муниципального района. Назначена на должность начальника юридического отдела администрации Рыбинска.

Александр Нальгиев приступает к работе ведущим специалистом в Управлении по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля.

Юлия Чупанова из ассистентов кафедры английского языка в ЯГПУ им. К.Д,Ушинского переходит в Институт развития образования области на должность заместителя руководителя центра по сопровождению детей.

Елена Рябова заняла должность главного специалиста ГБУ ЯО «Электронный регион».

Вячеслав Егоров из Рыбинска переезжает в Ярославль на должность инженера-конструктора ГК «Паритет».

Святослав Модеев стал оператором производства в ООО «ДУГАЛАК»

- Новые назначения подтверждают, что проект «Ярославский резерв» - настоящая «кузница кадров. В формируемой команде сочетаются большой управленческий опыт, мобильность, гибкость. Уверен, всё это даст новый импульс для развития ключевых отраслей экономики. И всей нашей Ярославской области, - заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

В проекте «Ярославский резерв» приняло участие более 14,5 тысяч человек из 84 регионов и зарубежных стран. Победителями стали 54 человека. 31 из них – жители Ярославской области. Конкурс проводился по инициативе главы региона Михаила Евраева при поддержке президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».