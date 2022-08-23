Жительница Ярославля перевела мошенникам почти два миллиона рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 39-летняя женщина, которая пострадала от мошенников.

Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на имя местной жительницы якобы взяли кредит и для его отмены нужно взять еще один кредит и перевести деньги на указанную банковскую карту. Женщина так и сделала, переведя мошенникам 1 миллион 433 тысячи рублей.

- На следующий день женщине вновь позвонили мошенники и убедили ее оформить кредитную карту, снять с нее наличные средства в сумме 295 тысяч рублей и перевести их на указанную банковскую карту. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 728 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.