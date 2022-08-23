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Происшествия23 августа 2022 14:46

Жительница Ярославля перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Злоумышленники действовали по телефону
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 39-летняя женщина, которая пострадала от мошенников.

Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на имя местной жительницы якобы взяли кредит и для его отмены нужно взять еще один кредит и перевести деньги на указанную банковскую карту. Женщина так и сделала, переведя мошенникам 1 миллион 433 тысячи рублей.

- На следующий день женщине вновь позвонили мошенники и убедили ее оформить кредитную карту, снять с нее наличные средства в сумме 295 тысяч рублей и перевести их на указанную банковскую карту. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 728 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.