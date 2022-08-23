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Общество23 августа 2022 14:13

В школах Ярославля будут действовать коронавирусные ограничения

До 1 января 2024 года
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле через неделю у всех школьников начинается новый учебный год

В Ярославле через неделю у всех школьников начинается новый учебный год

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле через неделю у всех школьников начинается новый учебный год. В школу пойдут почти 70 тысяч детей, а в детский сад около 38 тысяч малышей.

В связи с тем, что количество заболевших коронавирусом снова начало расти, в школах будут действовать определенные ограничения.

- В условиях распространения новой коронавирусной инфекции работа образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый режим функционирования до 1 января 2024 года в соответствии с действующими санитарными правилами. Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, пройдут с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора, - сообщили в мэрии Ярославля